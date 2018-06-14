Новости

Моуринью рассказал о давлении на сборную Россию по футболу на домашнем ЧМ

14 июня 2018, 16:22
Моуринью рассказал о давлении на сборную Россию по футболу на домашнем ЧМ
/ RT

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, не считает, что игроки сборной России будут чувствовать себя расслабленно из-за того, что проводят матчи первенства мира в своей стране.

«Российские футболисты не будут чувствовать себя расслабленно. На матчах такого уровня невозможно чувствовать себя комфортно, всегда ощущаешь давление. И играть в матче-открытии, тем более у себя дома, — это особая ответственность. За игрой будут наблюдать миллиарды людей. Мне кажется, что футболисты понимают свою ответственность перед народом, перед страной», — сказал Моуринью в эфире RT.

Он также отметил, что игроки сборной России сплотятся вокруг тренера ради родной страны.

«Я называю это хорошим давлением. Сейчас нужен адреналин. Нужно ощущать этот огонь, который проходит через ваше тело, ваш мозг», — заявил Моуринью.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, настроен оптимистично относительно сборной России в преддверии домашнего мундиаля.


Читайте также
Болельщики собираются у стадиона «Лужники» в преддверии церемонии открытия ЧМ-2018
14 июня 2018, 16:54
В Москве проходит Фестиваль болельщиков в день начала ЧМ-2018
14 июня 2018, 16:31
Юная спортсменка с особенностями развития станет сопровождающей судьи на первом матче ЧМ-2018
14 июня 2018, 14:31
Иностранцы с паспортами болельщика (FAN-ID) могут пересекать российско-белорусскую гр
14 июня 2018, 14:10
Моуринью принял участие в спецэфире RT в преддверии начала ЧМ-2018 по футболу
14 июня 2018, 14:00
Инфантино об ожиданиях от ЧМ-2018, безопасности и принципах работы ФИФА
14 июня 2018, 13:50
Иностранные болельщики рассказали о приезде в Россию на ЧМ-2018
14 июня 2018, 13:46
Корреспондент RT в центре Москвы научился у болельщиков футбольным кричалкам
14 июня 2018, 13:20
Почему стоит болеть за сборную России на ЧМ-2018
14 июня 2018, 12:51
Блаттер о своей роли в мировом футболе, нововведениях ФИФА и ЧМ-2018
14 июня 2018, 08:34
Болельщики из Аргентины и Египта устроили массовые гулянья в центре Москвы
14 июня 2018, 01:11
До ЧМ-2018 по футболу остался один день
14 июня 2018, 01:02
В центре Москвы не протолкнуться: толпа иностранных фанатов ликует на улицах столицы
13 июня 2018, 23:40
В Москве проходит гала-концерт в честь ЧМ-2018
13 июня 2018, 23:16
До начала ЧМ-2018 в России остаётся один день
13 июня 2018, 23:11
Видеоинсталляция к ЧМ-2018 на фасаде Большого театра
13 июня 2018, 23:04
Почему наставника сборной Испании по футболу уволили за день до начала ЧМ
13 июня 2018, 19:49
Как болельщики из разных стран поддерживают футболистов
13 июня 2018, 19:31
Сборная Испании по футболу проводит первую тренировку после отставки Лопетеги
13 июня 2018, 19:27
Как прошла открытая тренировка сборной Германии
13 июня 2018, 18:40
Пресс-конференция нового главного тренера сборной Испании по футболу
13 июня 2018, 18:28
Кот Ахилл предсказал сборной России победу над Саудовской Аравией в матче открытия ЧМ-2018
13 июня 2018, 18:12
Рубиалес: об отставке Лопетеги мы узнали всего на пять минут раньше, чем пресса
13 июня 2018, 17:29
Черчесов и Самедов подвели итоги подготовки сборной к ЧМ
13 июня 2018, 17:08
ЧМ-2026 по футболу пройдёт в США, Канаде и Мексике
13 июня 2018, 16:30
#ВерсияМоуринью: прогноз на ЧМ-2018 от легендарного футбольного тренера
13 июня 2018, 15:36
Выступление Путина на заседании конгресса ФИФА в Москве
13 июня 2018, 14:10
Таймлапс установки студий RT для вещания во время ЧМ-2018
13 июня 2018, 13:36
Сборная Англии по футболу провела тренировку в Зеленогорске
13 июня 2018, 12:21
Легенда сборной Англии Кэмпбелл — о ЧМ-2018 и британских фанатах
13 июня 2018, 12:07
#ВерсияМоуринью: кто станет чемпионом мира по футболу по мнению легендарного тренера
13 июня 2018, 10:01
Вальдеррама о подготовке к футбольным турнирам, составе сборной Колумбии и прогнозах на ЧМ
13 июня 2018, 07:36
До чемпионата мира по футболу в России осталось два дня
13 июня 2018, 00:16
Сборная Франции по футболу провела открытую тренировку для болельщиков
12 июня 2018, 23:11
Видео 360: таймлапс вида из студии RT на крыше Four Seasons
12 июня 2018, 22:44
Индивидуальная тренировка Мохамеда Салаха в Грозном
12 июня 2018, 22:28
Французские фанаты спели своей сборной задорную песню
12 июня 2018, 20:32
До ЧМ-2018 в России остаётся два дня
12 июня 2018, 20:18
Неймар необычным образом поздравил партнёров по сборной
12 июня 2018, 19:39
Сборная России по футболу провела заключительную тренировку в Новогорске перед ЧМ-2018
12 июня 2018, 18:49
icon chevron-up icon close icon fb icon file icon ins icon mail icon ok reCAPTCHA symbol Created with Sketch. icon search icon tg icon tw icon vk icon google+