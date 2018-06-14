Моуринью назвал позитивным моментом то, что люди не верят в сборную России

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, настроен оптимистично относительно сборной России в преддверии домашнего мундиаля.

«На месте главного тренера сборной России Станислава Черчесова я был бы рад, поскольку ожидания невысоки, все готовы к худшему. Возможно, сейчас он вместе с игроками готовит страну к моменту гордости за сборную России. Они настроены сделать это ради себя и вопреки тем, кто не верит в сборную. Это позитивный момент», — сказал Моуринью в эфире RT.

Он также добавил, что сборная России по футболу испытывает кризис идентичности.

Ранее легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, высказал предположение относительно результата матча открытия мундиаля между сборными России и Саудовской Аравии.