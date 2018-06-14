Моуринью предсказал результат матча между сборными России и Саудовской Аравии на ЧМ-2018

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, высказал предположение относительно результата матча открытия мундиаля между сборными России и Саудовской Аравии.

«Сборная России будет ощущать огромное давление. Они проводят дебютный матч на мундиале, на них смотрит весь мир. У них есть отличный шанс победить Саудовскую Аравию, которая, несмотря на наличие нескольких талантливых футболистов, является командой из другой реальности. Россия должна победить», — заявил Моуринью.

Матч открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии пройдёт 14 июня на стадионе «Лужники». Начало — в 18:00.

Ранее Моуринью предсказал, как завершится чемпионат мира по футболу в России.