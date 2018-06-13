Моуринью предсказал, как завершится чемпионат мира по футболу в России

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, который присоединился к команде RT на время мундиаля 2018 года, не смог дать окончательный ответ на вопрос, кто станет чемпионом мира по футболу в 2018 году.

«Вы понимаете, что это значит. Я не могу выбрать. Дополнительное время, серия пенальти. Каждый из 11 игроков исполнит свой удар. Последними будут бить Лионель Месси и Криштиану Роналду... Остальное я оставлю вашему воображению», — заявил португальский специалист RT.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил, что в матче за третье место ЧМ по футболу Бразилия отомстит Германии за поражение 1:7 в 2014 году на домашнем мундиале.