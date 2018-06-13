Моуринью: в матче за третье место ЧМ Бразилия отомстит Германии за поражение 1:7 в 2014-м

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, который присоединился к команде RT на время мундиаля 2018 года, считает, что сборная Бразилии выиграет у действующих чемпионов мира — команды Германии — в матче за третье место.

«Месть за чемпионат мира 2014 года. Поэтому пентакампеоны займут третье место», — высказал предположение Моуринью.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» принял участие в съёмках проморолика телеканала, посвящённого ЧМ-2018.