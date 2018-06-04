Это Россия: Жозе Моуринью заговорил по-русски в проморолике RT накануне ЧМ-2018

Легендарный футбольный тренер, возглавлявший ведущие мировые футбольные клубы, тренер года по версии FIFA Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу в России, принял участие в съемках проморолика телеканала, посвящённого ЧМ-2018.

Помимо Жозе Моуринью в съемках приняли участие балетная труппа Михайловского театра, сборная России по синхронному плаванию, российский гроссмейстер Сергей Карякин, четырёхкратный чемпион России по футбольному фристайлу Игорь Олейник, российская гимнастка Екатерина Селезнёва, нападающий ХК «Динамо» Владимир Брюквин и космонавт Олег Кононенко.

Жозе Моуринью, главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед», был удостоен звания «Тренер года» по версии FIFA в 2010 году. Федерация футбола Португалии назвала его лучшим португальским тренером века, а UEFA включила Моуринью в список десяти величайших тренеров с момента основания организации в 1954 году. На протяжении почти десятилетия, с 2003-го по 2012-й, Моуринью выигрывал хотя бы один крупный футбольный турнир в год.

Легендарный тренер Жозе Моуринью будет участвовать в спецвыпусках RT, посвящённых ЧМ-2018, а также делиться со зрителями экспертным мнением и прогнозами результатов матчей турнира.

Ранее к команде RT присоединились экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор и легендарный датский футболист, экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель. Также в качестве соведущего на канале RT на испанском выступит рекордсмен сборной Колумбии по количеству сыгранных матчей Карлос Вальдеррама.

Во время чемпионата мира по футболу RT будет вести прямые эфиры из специальных студий в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Самаре. Кроме того, телеканал запустил мультимедийный спецпроект, посвящённый предстоящему турниру.