Эксперты рассказали об ожиданиях от первого матча сборной России на ЧМ-2018

Экс-полузащитник московских клубов ЦСКА, «Торпедо» и «Спартак» и сборной России Андрей Афанасьев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал об ожиданиях от первого матча национальной команды на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Очень тяжело сказать, что я думаю. Как истинный россиянин, я надеюсь, что всё будет хорошо, но на душе пока не очень спокойно. Хотя, естественно, я верю в нашу сборную. Если мы не будем обыгрывать Саудовскую Аравию, то я даже не знаю...» — заявил Афанасьев.

По его словам, россияне обязаны победить, поскольку это открытие, праздник, будет много болельщиков.

Со своей стороны, бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий, ныне работающий с калининградской «Балтикой», в беседе с ФАН сказал, что сборную России нужно считать фаворитом, хотя первые игры всегда непростые для хозяев.

«Раньше они были сложными даже для действующих чемпионов, потому что раньше в матче открытия принимал участие чемпион мира. Теперь — хозяева, и это всегда очень тяжёлая игра», — пояснил он.

Как отметил Непомнящий, важно, чтобы психологически россияне понимали, что только активная, агрессивная игра в атаке может принести успех.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов поделился мнением о том, каким образом в атаке будет играть национальная команда страны в первом матче чемпионата мира с Саудовской Аравией.