Экс-футболист сборной России Кечинов считает, что команде стоит рискнуть и сыграть с Саудовской Аравией в два форварда

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов поделился мнением о том, каким образом в атаке будет играть национальная команда страны в первом матче чемпионата мира с Саудовской Аравией.

По его мнению, Россия — фаворит встречи, так как она играет дома и является более сильной командой.

«В атаке можно по-разному строить игру: можно сыграть и в два нападающих, и с использованием одного форварда, Смолова, и двух инсайдов, ярко нацеленных на атаку, — Миранчука, Головина или Дзагоева. Тренеры решат, как сделать лучше, но я бы рискнул сыграть в два нападающих — Дзюбу и Смолова», — приводит слова Кечинова РИА Новости.

Он отметил, что российским футболистам нужно сбросить с себя давление, которое на них оказывают болельщики и специалисты.

«Если мы будем создавать голевые моменты и забьём в начале первого тайма, то сборная Саудовской Аравии будет вынуждена раскрываться. А это на руку нашим футболистам», — добавил Кечинов.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет записал клип в поддержку сборной России по футболу.