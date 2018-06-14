Следственный комитет записал клип в поддержку сборной России по футболу

Главное управление Следственного комитета России по городу Москве представило видеоклип в поддержку сборной страны по футболу на чемпионате мира 2018 года.

Ролик опубликован на YouTube-канале СК.

Песню для клипа исполнил заслуженный артист России Дмитрий Дунаев.

На групповом этапе мирового первенства сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Матч открытия состоится 14 июня, он начнётся в 18:00 мск.

Ранее Невилл назвал трёх футболистов сборной России, способных принести результат на ЧМ-2018.