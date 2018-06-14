Невилл назвал трёх футболистов сборной России, способных принести результат на ЧМ-2018

Бывший футболист сборной Англии Фил Невилл поделился ожиданиями от выступления национальной команды России на чемпионате мира 2018 года.

«Саудовская Аравия — непростой соперник, но его можно побеждать. Если это получится, то психологически России будет проще готовиться к следующим матчам», — приводит слова Невилла «Матч ТВ».

Он отметил, что россияне завершают групповой этап игрой против Уругвая, который имеет отличный коллектив и традиционно претендует на самые высокие места. По мнению англичанина, сборной-хозяйке мундиаля нужно постараться избежать потери очков в первых двух матчах, чтобы уверенно подойти ко встрече с южноамериканцами.

«У российской сборной есть несколько интересных игроков, способных принести необходимый результат. Это вратарь Игорь Акинфеев, полузащитник Александр Головин и нападающий Фёдор Смолов», — добавил Невилл.

Он подчеркнул, что хозяева чемпионата мира всегда имеют определённое преимущество за счёт своих болельщиков.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что россияне покажут достойный футбол на ЧМ-2018.