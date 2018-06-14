Мутко: россияне покажут достойный футбол на ЧМ-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко перед матчем открытия чемпионата мира по футболу 2018 года поделился мнением об игре сборной России.

«Я не сторонний наблюдатель — я вижу, как команда готовится. У меня просто есть уверенность, что ребята должны реализовать свой потенциал, так как у нас много интересных и талантливых игроков», — приводит слова Мутко ТАСС.

Он отметил, что если российские футболисты смогут раскрепоститься, то они покажут достойную игру.

«Сейчас их просто хочется поддержать, потому что мы (как и бразильцы) максималисты, очень жёсткие в оценках», — добавил Мутко.

По его словам, такая же ситуация была перед чемпионатом Европы 2008 года, на котором сборная России завоевала бронзовые медали.

«Ребята готовились. И всё, что у них есть, они отдадут. Я уверен в этом. А уж уровень — какой есть, такой и будем показывать», — сказал Мутко.

На групповом этапе мирового первенства сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Матч открытия состоится 14 июня и начнётся в 18:00 мск.

Ранее Ибрагимович заявил, что Россия победит на ЧМ-2018 по футболу.