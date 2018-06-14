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Ибрагимович: Россия победит на ЧМ-2018 по футболу
14 июня 2018, 09:59
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, который завершил карьеру в сборной Швеции, поделился мнением о том, кто станет победителем чемпионата мира 2018 года.
В настоящий момент спортсмен находится в Москве на спонсорском мероприятии.
«Кто выиграет чемпионат мира? Россия», — цитирует Ибрагимовича «Матч ТВ».
Также форвард рассказал, почему он видит сборную России чемпионом мундиаля.
«Потому что я здесь. Я здесь, чтобы Россия победила», — добавил Ибрагимович.
На групповом этапе мирового первенства сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Матч открытия состоится 14 июня и начнётся в 18:00 мск.
Ранее Самедов рассказал о задачах сборной России на ЧМ-2018 по футболу.
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