Ибрагимович: Россия победит на ЧМ-2018 по футболу

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, который завершил карьеру в сборной Швеции, поделился мнением о том, кто станет победителем чемпионата мира 2018 года.

В настоящий момент спортсмен находится в Москве на спонсорском мероприятии.

«Кто выиграет чемпионат мира? Россия», — цитирует Ибрагимовича «Матч ТВ».

Также форвард рассказал, почему он видит сборную России чемпионом мундиаля.

«Потому что я здесь. Я здесь, чтобы Россия победила», — добавил Ибрагимович.

На групповом этапе мирового первенства сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Матч открытия состоится 14 июня и начнётся в 18:00 мск.

Ранее Самедов рассказал о задачах сборной России на ЧМ-2018 по футболу.