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Самедов рассказал о задачах сборной России на ЧМ-2018 по футболу

14 июня 2018, 08:46
Самедов рассказал о задачах сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов рассказал, какие задачи стоят перед командой на чемпионате мира 2018 года.

«Кровь из носу необходимо выйти из группы. Выиграть первую игру, выиграть вторую игру. Не откладывать напоследок», — приводит слова Самедова официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Россиянин отметил, что на последних трёх крупных турнирах, в которых он принимал участие, для сборной страны всё решалось в третьем матче. По его словам, в этот раз необходимо избежать такого развития событий.

«Не буду загадывать, есть 14-е число, есть матч открытия — грандиозное событие для каждого из нас, где мы должны выйти и победить. Я уверен в своих партнёрах. Уверен в себе», — добавил Самедов.

Он подчеркнул, что команда хорошо работала на сборах и готова к турниру.

На групповом этапе мирового первенства сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Матч открытия состоится 14 июня и начнётся в 18:00 мск.

Ранее Моуринью предсказал результат матча между сборными России и Саудовской Аравии на ЧМ-2018.


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