Болельщики сборной Саудовской Аравии распевают песни возле стадиона «Лужники»

Болельщики сборной Саудовской Аравии собрались возле входа на стадион «Лужники», на котором пройдёт матч открытия чемпионата мира 2018 года по футболу в России.

Саудовцы распевают песни более чем за три часа до начала матча.

Фанаты Саудовской Аравии перед матчем с Россией

Матч открытия ЧМ-2018 Россия — Саудовская Аравия начнётся в 18:00 мск.

Ранее нападающий сборной России Фёдор Смолов поделился мнением о сопернике в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года — национальной команде Саудовской Аравии.