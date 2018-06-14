Смолов назвал сильные стороны сборной Саудовской Аравии по футболу

Нападающий сборной России Фёдор Смолов поделился мнением о сопернике в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года — национальной команде Саудовской Аравии.

«Игроки сборной Саудовской Аравии очень хорошо поддерживают технически, могут подержать мяч, в стрессовых ситуациях не бьют куда попало, а грамотно выходят из обороны», — приводит слова Смолова официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Форвард отметил, что Саудовская Аравия является непростым, качественным соперником, поэтому Россию ждёт тяжёлый матч.

Встреча между командами состоится 14 июня, начало в 18:00 мск.

Ранее Невилл назвал трёх футболистов сборной России, способных принести результат на ЧМ-2018.