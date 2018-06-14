Кафельников: проще сорвать джекпот в 100 млрд, чем России выиграть ЧМ по футболу

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников не верит в успех сборной России на домашнем чемпионате мира в преддверии матча первого тура с командой Саудовской Аравии.

«Удачи нашим игрокам, наверное, желать неуместно. Все в России хотят, чтобы сборная вышла из группы. Я не оптимист, не верю, что наши выйдут из группы. К сожалению, целостной игры нет, зацепиться не за что», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Он также оценил шансы сборной России одержать победу в чемпионате мира.

«Джекпот проще выиграть в 100 млрд, чем нашей сборной — чемпионат мира», — заключил Кафельников.

Матч-открытие ЧМ-2018 Россия — Саудовская Аравия состоится 14 июня на стадионе «Лужники». Начало — в 18:00.

Ранее болельщики сборной России по футболу исполнили песню «Ты у меня одна», чтобы поддержать национальную команду перед стартом чемпионата мира 2018 года.