Болельщики исполнили песню в поддержку сборной России по футболу

Болельщики сборной России по футболу исполнили песню «Ты у меня одна», чтобы поддержать национальную команду перед стартом чемпионата мира 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

«Пришло время стать единым целым с национальной командой. Только объединившись, мы сможем добиться успеха», — говорится в сообщении, опубликованном на странице российской команды в Twitter.

Уже сегодня стартует особенный для всей страны турнир — Чемпионат мира FIFA 2018. Пришло время стать единым целым с национальной командой. Только объединившись, мы сможем добиться успеха. Накануне российские болельщики исполнили песню в поддержку @TeamRussia «Ты у меня одна». pic.twitter.com/hEbThQXlZi — Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.

На групповом этапе мирового первенства сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Матч открытия состоится 14 июня, он начнётся в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет записал клип в поддержку сборной России по футболу.