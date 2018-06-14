Дворкович попросил работодателей отпустить сотрудников на матч открытия ЧМ-2018 по футболу

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович подписал служебную записку, в которой попросил работодателей отпустить сотрудников на матч открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что данная просьба действительна при предъявлении билета на матч.

Встреча между Россией и Саудовской Аравией состоится 14 июня, начало — в 18:00 мск.

Ранее пресс-секретарь президента России Песков прокомментировал рекомендации россиянкам по общению с иностранными болельщиками.