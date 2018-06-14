Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рекомендации россиянкам по общению с иностранными болельщиками, данные главой комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетнёвой.

«Что касается наших российских женщин, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами. Это лучшие женщины в мире», — заявил Песков.

Накануне глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва призвала жительниц России во время проведения чемпионата мира по футболу не вступать в интимные связи с иностранцами. По её словам, дети от смешанных браков будут расти в неполных семьях, так как их отцы вернутся домой.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду, что все, кто приедет на чемпионат мира, получат незабываемые впечатления не только от самого турнира, но и от знакомства с Россией, с её богатой культурой, историей и природой.