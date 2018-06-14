СМИ: «Ювентус» приобретёт Головина только после продажи двух футболистов

Туринский «Ювентус» готов приобрести полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина только после продажи двух футболистов команды.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на итальянские СМИ.

Отмечается, что речь идёт о хавбеках Стефано Стураро и Роландо Мандрагоре.

Представители чемпионов Италии будут наблюдать за Головиным во время матча открытия чемпионата мира 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии.

Ранее гендиректор «Ювентуса» прокомментировал возможный переход в команду Головина.