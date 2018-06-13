Гендиректор «Ювентуса» прокомментировал возможный переход в команду Головина

Генеральный директор итальянского футбольного клуба «Ювентус» Беппе Маротта прокомментировал информацию о возможном переходе в стан команды полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.

«Головин? Это более чем возможно», — приводит слова Маротты Football Italia.

По версии итальянских СМИ, ЦСКА намерен получить за трансфер Головина €25 млн. Сам россиянин уже дал согласие на переход в «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Аршавин высказал мнение о перспективах Головина в Европе.