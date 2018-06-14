Роберто Карлос сравнил ЧМ-2018 в России с бразильским карнавалом

Бывший защитник махачкалинского «Анжи» и чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии по футболу Роберто Карлос поделился ожиданиями от предстоящего мундиаля в России.

«Для меня Россия — далеко не загадочная страна. Хочу сказать, что российской чемпионат мира можно смело сравнить с бразильским карнавалом», — приводит слова Карлоса ТАСС.

Он отметил, что россияне построили прекрасные стадионы и провели колоссальную работу по подготовке к турниру.

«Уверен, что всё пройдёт на высочайшем уровне и все уедут домой только с хорошим настроением. Это большая ответственность для России, и я уверен, что она с этой ответственностью справится на пять с плюсом!» — добавил Карлос.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Панамы Мачадо чувствует поддержку российских болельщиков на ЧМ-2018.