Футболист сборной Панамы Мачадо чувствует поддержку российских болельщиков на ЧМ-2018

Футболист сборной Панамы Адольфо Мачадо на пресс-конференции заявил, что игроки команды довольны атмосферой перед чемпионатом мира 2018 года.

«Мы участвовали в некоторых мероприятиях здесь перед чемпионатом мира. Нам очень всё понравилось», — приводит слова Мачадо ТАСС.

Футболист отметил царящую в Саранске атмосферу, назвав её фантастической.

«Мы чувствуем поддержку местных болельщиков, и это здорово, учитывая, что их сборная тоже принимает участие в чемпионате мира», — добавил Мачадо.

На групповом этапе сборная Панамы, которая впервые участвует в чемпионате мира, сыграет с Бельгией, Англией и Тунисом.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Панамы Роман Торрес показал свой пресс на пресс-конференции.