Футболист сборной Панамы Роман Торрес показал свой пресс на пресс-конференции

Защитник сборной Панамы Роман Торрес отреагировал на вопрос журналиста, не мешает ли ему статус самого тяжёлого футболиста чемпионата мира в России.

Вес Торреса составляет 99 кг, однако он решил не отвечать вербально на вопрос журналиста, а продемонстрировал свой пресс.

Un reportero le preguntó a Román Torres sobre su peso (sugiriendo que estaba gordo).

Esta fue su respuesta: 😂 @romantorres05pic.twitter.com/7QmkhG6IKh — Maria Paula (@mariap8910) 10 июня 2018 г.

Сборная Панамы, которая впервые в истории квалифицировалась в финальную стадию мундиаля, на групповом этапе встретится с Бельгией, Англией и Тунисом.

Ранее сборная Панамы прилетела в Москву для участия в чемпионате мира по футболу 2018 года.