Сборная Панамы прилетела в Москву на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Панамы прилетела в Москву для участия в чемпионате мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

Из Москвы футболисты и тренерский штаб отправятся в Саранск, где будут базироваться во время мирового первенства.

Сборная Панамы, которая впервые в истории квалифицировалась в финальную стадию мундиаля, на групповом этапе встретится с Бельгией, Англией и Тунисом.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана по футболу первой из команд — участниц ЧМ-2018 прибыла в Россию.