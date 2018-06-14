Зеппельт не поедет в Россию освещать ЧМ-2018 по футболу

Немецкий журналист Хайо Зеппельт не поедет в Россию освещать чемпионат мира по футболу по соображениям безопасности.

Об этом сообщает официальный сайт телеканала ARD.

Отмечается, что такое решение было принято руководством канала после разговора с министром иностранных дел Хайко Маасом и анализа всех рисков, проведённого силами безопасности ФРГ.

Спецслужбы не исключают задержания Зеппельта в связи с делом информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, а также случаев спонтанного насилия со стороны отдельных лиц.

Ранее стало известно, что Зеппельт допущен к въезду в Россию для работы на чемпионате мира 2018 года в качестве исключения.