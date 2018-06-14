Аршавин: в России любят иностранцев, особенно когда они тратят здесь свои деньги

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин ответил на вопросы британских СМИ о предстоящем чемпионате мира.

«Мы любим иностранцев, особенно когда они тратят здесь свои деньги. Мы можем предложить тем, кто приезжает в нашу страну, что угодно. Мы любим со всеми пить. Добро пожаловать», — приводит слова Аршавина ВВС.

Нападающий назвал неправдой стереотип о том, что в России по улицам гуляют медведи.

«Что можно делать в Москве? Я бы хотел взять Сеска Фабрегаса в ночной клуб. Сеск, я люблю тебя и хотел бы с тобой повидаться», — добавил Аршавин.

Кроме того, обладатель Кубка УЕФА поделился мнением о шансах сборных Англии и России на мундиале.

«Думаю, англичане не останутся так разочарованы, как после прошлых чемпионатов мира. Что касается сборной России, то надеюсь, что наша команда достаточно сильна, чтобы выйти из группы» — заявил Аршавин.

Ранее Кириченко поделился мнением о критике в адрес сборной России перед стартом мирового первенства.