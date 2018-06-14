Кириченко: с давлением на сборную России по футболу немного перегнули палку

Бывший тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился мнением о критике в адрес сборной России перед стартом чемпионата мира по футболу 2018 года.

«На профессиональных спортсменов всегда оказывают серьёзное давление, но в данном случае, возможно, немного перегнули палку. Нужно верить в свою команду и поддерживать её», — цитируют Кириченко «Известия».

Специалист отметил, что у сборной России есть все шансы хорошо проявить себя как минимум на групповом этапе мундиаля.

На групповом этапе мирового первенства сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Матч открытия состоится 14 июня и начнётся в 18:00 мск.

Ранее Самедов рассказал о задачах сборной России на ЧМ-2018 по футболу.