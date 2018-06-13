В Самаре откроют горячие линии для иностранных болельщиков ЧМ-2018

В четверг, 14 июня, в Самаре откроют горячую линию для иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает kp.ru.

Она заработает в аппарате уполномоченного по правам человека в России. Общаться с зарубежными туристами будет англоговорящий оператор.

Аналогичная горячая линия появится и в аппарате уполномоченного по правам человека в Самарской области.

Обе будут работать до окончания ЧМ-2018, то есть до 15 июля.

В этот же период специальная рабочая группа станет следить за соблюдением прав иностранных болельщиков во время турнира.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре заработал call-центр для горожан и туристов в преддверии ЧМ-2018.