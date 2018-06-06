В Краснодаре заработал call-центр для горожан и туристов в преддверии ЧМ-2018

В Краснодаре заработал call-центр для жителей и гостей города в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает портал «Юга.ру».

Он расположен в Туристско-информационном центре. Предусмотрены номера для русскоговорящих и англоязычных.

«Позвонив в call-центр, жители и гости столицы Кубани могут узнать о гостиницах, предприятиях питания, службах такси, банкоматах, достопримечательностях города, оформлении паспорта болельщика и экскурсионном обслуживании», — заявила директор Туристско-информационного центра Марина Шарапова.

Call-центр работает каждый день с 09:00 до 18:00.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области служба скорой помощи будет работать в усиленном режиме во время ЧМ-2018.