В Краснодаре заработал call-центр для горожан и туристов в преддверии ЧМ-2018

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В Краснодаре заработал call-центр для жителей и гостей города в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает портал «Юга.ру».
В Краснодаре заработал call-центр для горожан и туристов в преддверии ЧМ-2018
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Он расположен в Туристско-информационном центре. Предусмотрены номера для русскоговорящих и англоязычных.

«Позвонив в call-центр, жители и гости столицы Кубани могут узнать о гостиницах, предприятиях питания, службах такси, банкоматах, достопримечательностях города, оформлении паспорта болельщика и экскурсионном обслуживании», — заявила директор Туристско-информационного центра Марина Шарапова.

Call-центр работает каждый день с 09:00 до 18:00.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области служба скорой помощи будет работать в усиленном режиме во время ЧМ-2018. 

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