Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Йерро в сборной Испании по футболу

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила имена специалистов, которые войдут в тренерский штаб сборной Испании, которым руководит Фернандо Йерро.

Как сообщает пресс-служба сборной, ассистентами Йерро на чемпионате мира в России станут Карлос Марчена, Хулиан Калеро и Хуан Карлос Мартинес Кастрехон.

На групповом этапе мирового первенства испанцы встретятся с Португалией, Ираном и Марокко.

Ранее Йерро прокомментировал своё назначение главным тренером сборной Испании.