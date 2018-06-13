Йерро прокомментировал своё назначение главным тренером сборной Испании

Новый главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал своё назначение, а также рассказал о целях команды на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Это хороший и захватывающий вызов. Я храбро беру на себя ответственность, по-другому никак. У нас есть группа игроков, два года готовившихся к чемпионату мира, и я был спортивным директором, поэтому понимаю, что все мотивированны», — заявил Йерро на пресс-конференции.

Он отметил, что за оставшиеся дни до матча с Португалией у него не будет возможности внести какие-либо изменения в игру команды.

«Я сказал игрокам, что готов посмотреть им в глаза. Я очень спокоен, у нас нет причин не бороться. То, что случилось в эти два дня, не должно стать оправданием», — добавил тренер.

Матч Испания — Аргентина состоится 15 июня.

13 июня Йерро был назначен главным тренером сборной Испании вместо отправленного в отставку Хулена Лопетеги.

Ранее Хави заявил, что решение Лопетеги показалось ему несвоевременным и поспешным.