Сотникова: была в шоке, когда Роналдо узнал меня

Олимпийская чемпионка в фигурном катании Аделина Сотникова поделилась впечатлениями от встречи с легендарным бразильским футболистом Роналдо на мероприятии, посвящённом чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

«Когда ты подходишь к человеку, начинаешь здороваться, а он тебе в ответ: «Я тебя знаю, садись рядом». Я была реально в шоке», — написала Сотникова в своём Instagram.

Публикация от Adelina Sotnikova (@adelina_sotnikova14) 12 Июн 2018 в 11:45 PDT

Ранее Роналдо поделился впечатлениями от приезда в Россию.