Роналдо поделился впечатлениями от приезда в Россию

Легендарный бразильский футболист Роналдо рассказал о своих впечатлениях от приезда в Россию, где 14 июня стартует чемпионат мира.

«Всё здорово, отлично. Я прилетел в Москву вчера и очень рад находиться здесь. Уверен, что чемпионат мира пройдёт на высшем уровне», — заявил Роналдо.

Ранее бразилец сравнил форварда сборной Египта Мохаммеда Салаха с нападающим команды Аргентины Лионелем Месси.