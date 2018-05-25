Роналдо: Салах очень похож на Месси

Легендарный бразильский футболист Роналдо считает, что нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохаммед Салах по стилю игры похож на аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Я люблю Салаха. Это невероятный футболист, потрясающего уровня. Думаю, он очень похож на Месси. Недавно я прочитал слова Салаха о том, что я вдохновлял его, и я был очень рад узнать об этом», — цитирует Роналдо Marca.

Бразилец также сделал свой прогноз на предстоящий финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль».

«Я думаю, что счёт будет 3:2 в пользу мадридского клуба. Победа в финале станет беспрецедентным событием в его истории», — заявил Роналдо.

Ранее футболист «Ливерпуля» Мохаммед Салах поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов.