Роналдо: Салах очень похож на Месси

Короткая ссылка
Легендарный бразильский футболист Роналдо считает, что нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохаммед Салах по стилю игры похож на аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Я люблю Салаха. Это невероятный футболист, потрясающего уровня. Думаю, он очень похож на Месси. Недавно я прочитал слова Салаха о том, что я вдохновлял его, и я был очень рад узнать об этом», — цитирует Роналдо Marca.

Бразилец также сделал свой прогноз на предстоящий финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль».

«Я думаю, что счёт будет 3:2 в пользу мадридского клуба. Победа в финале станет беспрецедентным событием в его истории», — заявил Роналдо.

Ранее футболист «Ливерпуля» Мохаммед Салах поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить