Главный тренер Саудовской Аравии: самая сложная команда в нашей группе, это Россия

Главный тренер сборной Саудовской Аравии по футболу Хуан Антонио Пицци высказал мнение о соперниках его команды на групповой стадии чемпионата мира 2018 года.

«Самая сложная команда в нашей группе, это Россия! Это самый важный матч на сегодняшний день. О других соперниках я сейчас даже не думаю. Первый шаг очень важен», — заявил Пицци.

Он также рассказал, какую из команд-участниц считает фаворитом турнира.

«Аргентина один из фаворитов на победу на чемпионате мира. Любая команда, где играет Лионель Месси всегда претендует на победу в любом матче и в любом турнире», — добавил тренер.

Ранее Пицци заявил, что все команды находятся под давлением перед ЧМ-2018, не только Россия.