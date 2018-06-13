Пицци: все команды находятся под давлением перед ЧМ-2018, не только Россия

Главный тренер сборной Саудовской Аравии по футболу Хуан Антонио Пицци высказал мнение о давлении, которое испытывают все национальные команды перед стартом чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Все команды находятся под давлением, не только Россия. Мы давим на себя сами, но это мобилизует. Конечно, статус команды-хозяйки — дополнительное давление, но когда матч начнётся, все будут в равных условиях», — рассказал Пицци.

Матч Россия — Саудовская Аравия состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 18:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Германии высказался об атмосфере на ЧМ-2018 в России.