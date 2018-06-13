Пицци уверен, что сборная Саудовской Аравии хорошо сыграет против России в первом матче на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Саудовской Аравии по футболу Хуан Антонио Пицци поделился ожиданиями от матча открытия чемпионата мира 2018 года против национальной команды России.

«У нас огромное желание хорошо сыграть в первом матче. В моей карьере не было возможности выступить на таком турнире, тем более принимать участие в матче открытия», — рассказал Пицци.

Он отметил, что команда приложит максимум усилий, чтобы удовлетворить надежды своих болельщиков.

«Уверен, у нас получится это сделать. Будем бороться за каждый мяч, бороться в каждом матче, постараемся навязать игру сопернику. Главная задача — контролировать мяч», — добавил тренер.

Матч Россия — Саудовская Аравия состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 18:00.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, как сборная России проведёт вечер в преддверии матча с Саудовской Аравией.