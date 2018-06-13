Сборная России сыграет в красной форме в матче открытия ЧМ-2018

Сборная России сыграет в красной форме в стартовом матче домашнего чемпионата мира по футболу 2018 года против команды Саудовской Аравии.

«Завтра сборная России сыграет стартовый матч чемпионата мира против Саудовской Аравии в красной форме! Вратарь — в зелёной!» — говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Матч Россия — Саудовская Аравия состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 18:00.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, как сборная России проведёт вечер в преддверии матча с Саудовской Аравией.