Станция МЦК «Лужники» изменит режим работы в дни матчей ЧМ-2018

Станция «Лужники» Московского центрального кольца изменит режим работы в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу МЖД.

За два часа до матча транспортно-пересадочный узел станет работать только на выход, во время игры — в обычном режиме, два часа после — только на вход. Турникеты будут открыты для свободного прохода.

Временный режим учитывает пассажиропоток и позволит повысить пропускную способность ТПУ.

Ранее Newinform сообщало, что в центре Санкт-Петербурга изменят движение автомобильного транспорта из-за Фестиваля болельщиков, который пройдёт в рамках ЧМ-2018.