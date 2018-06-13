Сорокин признался, что мог умереть, продвигая заявку России на проведение ЧМ-2018 по футболу

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что в 2010 году был близок к смерти, когда продвигал заявку России на проведение чемпионата мира по футболу.

«Я летал на конгресс КАФ в Анголу. Вскоре у меня поднялась температура. Я долго лечился от гриппа и простуды, но становилось всё хуже. Если бы я раньше сказал, что был в Африке, то всё оказалось бы проще. Оказалось, что подцепил малярию», — приводит слова Сорокина «Чемпионат».

Он отметил, что 12 дней провёл в московской больнице на Соколиной Горе и интенсивное лечение пошло ему на пользу.

«Там же почти сразу понятно, выздоровеешь или нет. Если на первый или второй день начинаешь лечение, то проблем не будет, но потом ситуация ухудшается многократно, паразиты множатся в крови в геометрической прогрессии», — добавил Сорокин.

Он подчеркнул, что доктор задал ему «судьбоносный вопрос» о том, был ли он в Африке, лишь на четвёртый день.

«Это не очень хорошо в таких случаях. Каждый следующий день приближает тебя к «подземному бизнесу», — подытожил Сорокин.

Ранее Сорокин заявил, что более 20 глав государств посетят матч открытия ЧМ-2018 по футболу.