СМИ: Сборная Испании по футболу может сменить главного тренера за сутки до начала ЧМ-2018

Королевская федерация футбола Испании рассматривает вариант, при котором сменит главного тренера национальной команды за сутки до начала чемпионата мира 2018 года.

Об этом сообщает известный журналист Танкреди Палмери.

Отмечается, что руководитель организации Луис Рубиалес недоволен ситуацией с нынешним наставником сборной Хуленом Лопетеги, который накануне подписал контракт с мадридским «Реалом».

Пресс-конференция, на которой может быть объявлено об отставке Лопетеги, пройдёт 13 июня в 12:30 мск.

Ранее RFEF подтвердила, что Лопетеги уйдёт из сборной Испании и возглавит «Реал» после ЧМ-2018.