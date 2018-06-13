Моуринью: Португалия победит Бразилию в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2018

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, который присоединился к команде RT на время чемпионата мира 2018 года, считает, что сборная Португалии выиграет у команды Бразилии в полуфинале мундиаля.

«Если я выберу португальцев, то люди решат, что я принял решение, основываясь на чувствах. Но так и есть. Немного. Португалия впервые в истории пробьётся в финал чемпионата мира», — заявил Моуринью, комментируя свой выбор RT.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» принял участие в съёмках проморолика телеканала, посвящённого ЧМ-2018.