Футболист сборной Мексики Рейес пропустит ЧМ-2018 из-за травмы

Защитник сборной Мексики по футболу Диего Рейес пропустит чемпионат мира 2018 года из-за травмы.

Об этом сообщает пресс-служба мексиканской национальной команды.

Футболист получил повреждение правого бедра 6 мая в матче чемпионата Португалии между «Порту» и «Фейренсе» и не успел восстановиться.

Отмечается, что Рейеса в заявке на мундиаль заменит полузащитник «Пачуки» Эрик Гутьеррес.

На групповом этапе мирового первенства Мексика сыграет с Германией, Южной Кореей и Швецией.

Ранее сообщалось, что группа мексиканцев отправилась в Россию на ЧМ-2018 по футболу на автобусе.