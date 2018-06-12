Сборная Сенегала прилетела в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Сенегала по футболу прилетела в Россию для участия в чемпионате мира по футболу — 2018.

Как сообщает ТАСС, самолёт с игроками и тренерским штабом команды совершил посадку в аэропорту Калуги.

Тренировочной базой команды станет стадион «Спутник».

Соперниками сборной Сенегала на групповой стадии чемпионата мира будут команды Польши, Японии и Колумбии.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Германии Месут Озил обратился к своим фанатам на русском языке.