Фанат сборной Франции уверен, что на ЧМ-2018 не повторятся беспорядки, возникшие во время Евро-2016

Представитель фанатского движения «Неудержимые французы» высказал мнение, что на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России, не возникнет беспорядков, подобных тем, которые произошли во Франции во время чемпионата Европы — 2016.

«Да, во время Евро-2016 были беспорядки. Уверен, здесь такого не будет. Мы видим, какие меры безопасности принимаются в России. Если что и произойдёт, всё будет тут же урегулировано», — рассказал болельщик RT.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее Эшли Янг заявил, что не испытывает беспокойства по поводу безопасности на ЧМ-2018.