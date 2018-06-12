Футболист сборной Англии Янг заявил, что не испытывает беспокойства по поводу безопасности на ЧМ-2018

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Эшли Янг заявил, что не испытывает опасений относительно безопасности на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

«У меня нет совершенно никаких опасений. Моя семья собирается приехать сюда. В Футбольной ассоциации Англии (FA) нам рассказали обо всех мерах безопасности, и я уверен в них, поэтому вместе с семьёй приехал в Россию», — приводит слова Янга Daily Mail.

12 июня сборная Англии прибыла в Россию для участия в чемпионате мира: на групповой стадии турнира она сыграет с командами Бельгии, Панамы и Туниса.

Ранее сообщалось, что Дэнни Роуз попросил родственников не приезжать в Россию на ЧМ-2018 из-за расизма.