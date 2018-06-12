Уэлбек о безопасности на ЧМ-2018: пару месяцев назад я приезжал в Россию, и всё было в порядке

Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Англии Дэнни Уэлбек высказался о возможных проблемах с безопасностью на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

«Я с нетерпением жду прибытия в Россию. Как, я думаю, и каждый из нас. Мы все ждём начала чемпионата мира. Я уже был там несколько месяцев назад с «Арсеналом», и всё было в порядке. Не было никаких проблем или опасений — ничего такого», — приводит Daily Mail слова Уэлбека, сказанные перед вылетом команды в Россию.

«Арсенал», за который выступает Уэлбек, в апреле приезжал в Москву на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА.

12 июня сборная Англии прибыла в Россию для участия в чемпионате мира: на групповой стадии она сыграет с командами Бельгии, Панамы и Туниса.

Ранее Эшли Янг заявил, что не испытывает беспокойства по поводу безопасности на ЧМ-2018.