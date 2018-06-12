Сборная Японии обыграла Парагвай в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборная Японии по футболу одержала победу над национальной командой Парагвая в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года в России.

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу японцев.

Дублем в составе сборной Японии отличился Такаси Инуи. Ещё один гол в активе Синдзи Кагавы. Автоголом отметился форвард парагвайской команды Федерико Сантандер. Оскар Ромеро и Ричард Ортис помогли сборной отыграть два гола.

Сборная Японии на групповом этапе чемпионата мира в России сыграет с командами Колумбии, Сенегала и Польши.

Ранее сообщалось, что гол Неймара помог Бразилии разгромить Австрию в контрольном матче перед ЧМ-2018.