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Мужчина выбежал на поле во время тренировки сборной Бразилии в Сочи
12 июня 2018, 16:50
/ Reuters
Болельщик выбежал на поле во время открытой тренировки сборной Бразилии в Сочи, сообщают «Юга.ру».
Он попытался подбежать к футболисту Филиппе Коутиньо, но его остановила охрана.
Мужчину увели с поля в сторону шатра для журналистов.
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