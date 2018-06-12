Мужчина выбежал на поле во время тренировки сборной Бразилии в Сочи

Болельщик выбежал на поле во время открытой тренировки сборной Бразилии в Сочи, сообщают «Юга.ру».

Он попытался подбежать к футболисту Филиппе Коутиньо, но его остановила охрана.

Мужчину увели с поля в сторону шатра для журналистов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде ожидают 2 тыс. футбольных болельщиков из Испании.